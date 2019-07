Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190701.2 Kiel: 20-Jähriger in der Gutenbergstraße beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Kiel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 20-Jähriger auf seinem Heimweg Opfer eines Raubes. Die drei Täter flüchteten, nachdem sie dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht geschlagen hatten, in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 01:30 Uhr sei der 20-Jährige die Gutenbergstraße in Richtung Westring entlanggegangen. In Höhe des Schnellrestaurants, an der Ecke Eckernförder Straße, seien ihm drei männliche Personen entgegengekommen. Als sich die Personen auf seiner Höhe befunden hätten, sei ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Anschließend habe man ihm seinen Rucksack, in dem sich sein Handy der Marke Apple, seine Geldbörse der Marke Tommy Hilfiger und sein Autoschlüssel der Marke Audi befunden hätten, entwendet und sei in Richtung Westring geflohen.

Sichtbare Verletzungen trug der 20-Jährig nicht davon.

Einer der Täter soll ca. 180 cm groß, ca. 27 Jahre alt und kräftig gewesen sein. Er habe Aknenarben im Gesicht gehabt und einen roten Pullover und ein schwarzes Cap getragen. Die beiden anderen Täter konnte der Geschädigte nicht beschreiben.

Wer die Täter vor, während oder nach der Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 041-160 3333 in Verbindung zu setzen.

Matthias Felsch

