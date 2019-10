Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Sachbeschädigung

Mudersbach (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Wochenende eine mobile LED Werbetafel, welche in der Kölner Straße aufgestellt war. Die etwa 2,5 mal 4 Meter große Werbewand befand sich auf einem Anhänger auf einem Parkplatzgelände gegenüber der freien Tankstelle. Vermutlich am vergangenen Wochenende warfen die unbekannten Täter Steine gegen den Bildschirm, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

