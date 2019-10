Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Industriewaage zerstört - Parkendes Taxi beschädigt - Aufgebrochener Zigarettenautomat - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Aufgebrochener Zigarettenautomat

In der Raiffeisenstraße wurde zwischen Freitag, 20.09.19 und Mittwoch, 25.09.2019, ein Zigarettenautomat aufgebrochen bzw. beschädigt. An dem Automat entstand hierbei ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Frankenhardt: LKW beschädigt PKW

Am Dienstag um 14:20 Uhr ereignete sich ein Unfall an der Kreuzung der L1066 zur K2665, kurz vor Fichtenhaus. Ein 58-jähriger Lenker eines MAN LKW setzte sein Fahrzeug zurück und übersah hierbei einen hinter ihm stehenden PKW Ford S-Max eines 30-Jährigen. An dem Ford entstand durch den Aufprall des LKW ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Radfahrerin kollidiert mit PKW

Am Dienstag um 16:45 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Daimler-Benz die Landstraße 2218 von Bergbronn in Richtung Crailsheim. Kurz vor Neuhaus, auf Höhe der Abzweigung nach Osshalden querte plötzlich eine 12-jährige Radfahrerin die Landstraße und prallte seitlich gegen den PKW. Hierbei verletzte sich das Mädchen leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Crailsheim: Parkendes Taxi beschädigt

Am Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein VW Touran, welcher am Straßenrand in der Adam-Weiß-Straße entgegen der Fahrtrichtung geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher streifte auf der Beifahrerseite des Taxis entlang und verursachte ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gaildorf: Unfall beim Einfahren in die Bahnhofstraße

Von einem Grundstück fuhr am Dienstag um 20:30 Uhr ein 74-jähriger Lenker eines Audi B8 auf die Bahnhofstraße ein und übersah hierbei einen auf der Bahnhofstraße fahrenden Audi A6 eines 30-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Wolpertshausen: Industriewaage zerstört

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde eine Industriewaage, die im Außenbereich eines Regionalmarktes in der Birkichstraße aufgestellt ist, zerstört. Der Vandale durchtrennte das Kabel des Bedienteils und riss einen Stecker heraus, so dass dieser ebenfalls zerstört wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 7 940010 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

In der Stuttgarter Straße ereignete sich am Dienstag um kurz nach 13 Uhr ein Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Ein 78-jähriger Lenker eines Fiat Wohnmobils wollte nach der Einmündung in die Westumgehung die Fahrspur wechseln und übersah hierbei einen Sattelzug, welcher von einem 61-jährigen gelenkt wurde. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell