Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Leblose Person, Einbruch gescheitert, Streitigkeiten zwischen zwei 18-Jährigen & Farbschmierereien

Rems-Murr-Kreis (ots)

Winnenden: Leblose Person

Von einem Fußgänger wurde am Dienstag um 07:25 Uhr eine leblose Person entdeckt, die an einem Fußweg beim Zipfelbach zwischen Klinikum und Schulzentrum lag. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der Mann ohne Fremdeinwirkung gestorben war.

Fellbach-Schmiden: Einbruch in Firma gescheitert

Ein Einbruch in ein Firmengebäude in der Voithstraße ist in der Nacht zum Dienstag gescheitert. Ein unbekannter Täter hatte erfolglos versucht eine Tür aufzubrechen, woraufhin er von seinem Vorhaben abließ. Der Sachschaden wurde auf circa 300 Euro beziffert.

Backnang: Streitigkeit zwischen zwei 18-Jährigen

Mehrere junge Männer sind am Montagabend in der S-Bahn von Stuttgart nach Backnang aus bislang unbekannter Ursache in Streit geraten. In diesem Verlauf soll einem 18-Jährigen eine Geldbörse entwendet worden sein. Daraufhin nahm der Bestohlene gegen 22:00 Uhr am Bahnhof in Backnang unter Vorhalt eines Messers das Fahrrad eines weiteren 18-Jährigen als angebliches Pfand an sich, in der Hoffnung wieder seine Geldbörse zu erhalten. Die Polizei rückte an und nahm die Ermittlungen auf.

Urbach: Farbschmierereien

Zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagnachmittag, 16:30 Uhr beschmierte ein bisher unbekannter Täter eine Garagenwand in der Seestraße mit Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

