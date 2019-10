Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Kirchen (ots)

Ein 20-Jähriger wurde am späten Montagabend in der Siegener Straße zur Verkehrskontrolle angehalten. Der 20-Jährige hatte einen Mofaroller gefahren, der aufgrund von Manipulationen eine für die Fahrzeugklasse zu hohe Höchstgeschwindigkeit erreichte. Der 20-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Krades. An dem Roller war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2010 angebracht. Eine Haftpflichtversicherung lag nicht vor. Bei dem Fahrzeuglenker konnten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

