Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - es blieb bei Hebelversuchen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Donnerstag, 14.11.2019, versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 14:50 - 15:35 Uhr das Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Allmersstraße aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch, ein Eindringen in die Wohnung fand nicht statt. Unter Umständen sind die Hebelversuche aufgefallen, so dass Zeugen, die am Donnerstagnachmittag Verdächtiges beobachten konnten, gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

