Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Kinder bei Sachbeschädigung in Greifswald gestellt

Greifswald (ots)

Am 13.03.2019 gegen 10:55 Uhr beobachtete eine Zeugin, als augenscheinlich zwei Kinder das Gelände in der Unterführung des Südbahnhofes in Greifswald mit Farbe besprühten. Sie informierte sofort die Polizei, die unmittelbar am Tatort eintraf und die beiden Kinder bei der Tat feststellten. Zwei männliche Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren besprühten eine Wand an der Unterführung Südbahnhof mit einer 11 Meter langen Linie und den Buchstaben "Z", " A" und " ACA". Der entstandene Schaden beträgt 200 Euro. Die Kinder wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Der Bereich der Unterführung wird mit 2 Kameras Videoüberwacht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Jörg-Peter Käding

Telefon: 03971-2513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell