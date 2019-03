Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brand eines Ferienbungalow auf der Insel Usedom

Heringsdorf (ots)

Am 13.03.2019 gegen 06:53 Uhr kam es in Trassenheide zu einem Brand eines Ferienbungalows. Dabei ist der Bungalow komplett niedergebrannt. Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von einer Vorsätzlichen Brandstiftung aus. Der/ die unbekannten Täter zündeten den Ferienbungalow an. Dabei wurde der daneben stehende Ferienbungalow ebenfalls durch das Feuer leicht beschädigt. Fünf Feuerwehren der Insel Usedom, mit 30 Kameraden, kamen zum Einsatz. Ein Übergreifen auf den daneben stehenden Bungalow konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden kann zur Zeit noch nicht angegeben werden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Heringsdorf unter Telefon 038378 279 224 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

