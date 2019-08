Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK (WIN/MED)

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg:

Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 07. August und dem 12. August in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Kahlenbergstraße einzudringen. Die Täter versuchten an verschiedenen Stellen in das Haus einzubrechen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Medebach:

In einer Gaststätte in der Oberstraße konnten Täter diverse Gegenstände entwenden. Die Täter drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten alle Räume. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell