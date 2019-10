Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191022.1 Brunsbüttel: Lebenszeichen der Vermissten

Brunsbüttel (ots)

Die Kriminalpolizei in Heide ist von der 18 jährigen Nichte der verschwundenen 41 jährigen informiert worden, dass diese heute mittag ein 9 minütiges Gespräch mit ihrer Tante geführt hat. Die 41 jährige hatte ihre Nichte in Hessen mit unbekannter Nummer angerufen und sich bei ihr über den Stand der polizeilichen Maßnahmen informiert. Zu Hintergründen ihres Verschwindens und zu ihrem Aufenthaltsort hat sie allerdings keine Angaben gemacht. Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Kripo hat zudem über die Familie festgestellt, dass die Dame in Spanien keine Verwandten hat. Von daher ist der Aufenthaltsort wieder relativ offen. Recherchen über Interpol bleiben jedoch aktuell. Weitere Informationen können derzeit nicht gegeben werden. Bei neuen Erkenntnissen wird nachberichtet.

Stefan Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 3375356

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell