POL-WES: Voerde - Firmeneinbruch mit erheblicher Beute - Polizei stellte Großteil des Diebesguts sicher

Voerde (ots) - In der Zeit von Dienstag, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.00 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Firmengelände an der Straße Am Industrieparkt.

Die Einbrecher öffneten gewaltsam auf dem Gelände befindliche Container und stahlen unter anderem diverse Werkzeuge, elektronische Maschinen und Stromkabel.

In einem Bürocontainer erbeuteten sie Laptops und Kameras.

Aus einem geparkten Lkw zapften die Unbekannten Diesel ab.

Die Einbrecher stahlen aus der Firma schließlich einen Mercedes Sprinter und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben im Laufe des Mittwochs Hinweise auf einen 40-jährigen Duisburger, der mutmaßlich an dem Einbruch beteiligt war. An einer Anschrift in Duisburg konnten Polizeibeamte einen Großteil der Beute sicherstellen.

Auch den gestohlenen Mercedes Sprinter konnten die Polizei im Duisburger Stadtgebiet aufspüren und sicherstellen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

