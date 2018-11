POL-WES: Moers - Zwei Männer bei Einbruch ertappt

Moers (ots) - Am frühen Dienstagmorgen gegen 01.30 Uhr informierte eine Sicherheitsfirma die Polizei über einen Alarm in einem Supermarkt an der Düsseldorfer Straße.

Nachdem die Polizeibeamten das Objekt umstellt hatten, konnten sie zunächst niemanden entdecken. Schließlich erspähten sie auf dem Dach zwei Männer, die sich dort versteckt hielten.

Die beiden Tatverdächtigen (34-Jahre und 50-Jahre alt) aus Rumänien waren auf das Dach geklettert und hatten offenbar versucht, über das Dach in den Markt einzudringen. Beide konnten vorläufig festgenommen werden.

Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft gegen die Männer an.

