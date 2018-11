Moers (ots) - In der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr, bis Montag, 09.00 Uhr, brachen Unbekannte in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses an der Essenberger Straße ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen unter anderem eine Bohrmaschine und drei Mountainbikes.

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen brachen Diebe auch Keller am Dresdener Ring auf. Ob hierbei etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Auch an der Vinzenzstraße waren die Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag aktiv. Bei Einbrüchen in Keller stahlen sie unter anderem Werkzeuge.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

