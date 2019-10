Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191021.4 Tensbüttel-Röst: Sachbeschädigung an Maishäcksler

Tensbüttel-Röst (ots)

Am Mittwoch, 16.10.2019, wurde der Polizei die offenbar vorsätzliche Sachbeschädigung an einem Maishäcksler gemeldet. Unbekannte hatten zuvor in dem in Tensbüttel-Röst gelegenen Maisfeld, in der Nähe vom Bruchholtweg, an einer Maispflanze offensichtlich mutwillig eine Edelstahlwelle angebracht, so dass es zu Schäden am Mähwerk und vermutlich am Cracker der Erntemaschine kam. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf 30.000 Euro belaufen.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher unter der Telefonnummer 04835/310 bei der Polizei in Albersdorf melden.

