Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191021.1 Kellinghusen: Demonstration auf und vor dem Großschlachtereigelände

Kellinghusen (ots)

Seit dem heutigen Morgen, gegen 04.00 Uhr, halten mehrere Demonstranten den Schlachthof, Neuer Kamp, in Kellinghusen besetzt. Die Besetzer halten sich teilweise auf dem Dach der Schlachterei auf oder haben sich an den Außenzaun angekettet. Weitere Demonstranten befinden sich außerhalb des Geländes. Über die genauen Hintergründe dieser Demonstration haben die Aktivisten über de.indymedia.org - Schlachthofblockade "Tear Down Toennies" etwas ins Internet gestellt. Die Polizei ist vor Ort und spricht bislang von einer ruhig verlaufenden Demonstration.

