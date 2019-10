Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191018.5 Itzehoe: Geldbörsendiebstahl aus Handtasche

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Textilwarengeschäft in Itzehoe zu einem Geldbörsendiebstahl. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 15.00 Uhr entwendete eine unbekannte Person einer 60-Jährigen die Geldbörse in einem Bekleidungsgeschäft in der Feldschmiede. Sie hatte das Portemonnaie zuvor in ihrer Handtasche gehabt - Der Reißverschluss der Handtasche war jedoch nicht geschlossen. Diesen Umstand und eine gewisse Unaufmerksamkeit hatte sich der Taschendieb vermutlich zunutze gemacht und die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Darin befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf etwa Sechzig Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821/6020.

