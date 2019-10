Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191018.3 Itzehoe: Polizei warnt erneut - Diebe geben sich als Handwerker aus

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, erschien ein schauspielerisch begabter Dieb erneut an der Haustür einer lebensälteren Person - dieses Mal klingelte er bei einer 91-jährigen Dame im Lohweg in Itzehoe. Der Unbekannte wurde auf Nachfrage der Geschädigten in die Wohnung gebeten, da sie annahm, dass es sich bei ihm um einen von der zuständigen Hausverwaltung beauftragten Handwerker handeln würde.

In der Wohnung spielte sich ein ähnlich gelagertes Szenario ab wie bei der 72-jährigen Dame am Dienstagmorgen im Itzehoer Normannenweg - dort hatte sich ein Unbekannter als Stadtwerkemitarbeiter ausgegeben und Einlass in die Wohnung bekommen. Einer zweiten Person war es zu dem Zeitpunkt offenbar gelungen, die Wohnung zu betreten und das Handy und das Portemonnaie der 72-Jährigen zu entwenden.

Die Unbekannten entwendeten der 91-jährigen Itzehoerin mehrere Schmuckstücke. Der angebliche Handwerker ist etwa 170 cm bis 180 cm groß, hat dunkle Haare und ein ausländisches Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die zur Tatzeit im Lohweg auffällige Personen oder Beobachtungen gemacht haben - Hinweise bitte an die Kripo Itzehoe unter 04821/6020. Die Polizei warnt erneut davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Lassen Sie wie in diesem Fall nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden.

Bleiben Sie misstrauisch!

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell