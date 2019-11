Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in einen Geschäftsraum in Sande mit angrenzender Postfiliale - Täter entwendeten u.a. einen Tresor und Tabakwaren - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

sande. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit vom 16.11., 14.00 Uhr - 18.11.2019., 05.38 Uhr, in ein Geschäftshaus mit einer angrenzenden Postfiliale in der Hauptstraße. Nachdem die Zugangstür aufgehebelt werden konnte, wurden sämtliche Räume betreten und durchwühlt, im Gebäudeinneren eine weitere Tür gewaltsam aufgebrochen.

Aus der Postfiliale entwendeten die Täter einen Tresor mit Bargeld und Briefmarken, außerdem aus dem Geschäftshaus Zigaretten. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, denen in dem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell