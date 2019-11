Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Abfahrtskontrolle Martinus-Weinfest mit Schwerpunkt Alkohol

Maikammer (ots)

Im Zeitraum vom 10.11.2019, 17:45 Uhr - 18:45 Uhr, wurde durch die Beamten der PI Edenkoben eine Standkontrolle in der Sankt-Martiner-Straße eingerichtet, um den abfließenden Verkehr des Martinus-Weinfestes zu kontrollieren. Hierbei wurden insgesamt 18 Fahrzeuge überprüft. Bei insgesamt drei Fahrzeugführern konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Zwei Fahrzeugführer waren nahe an der 0,5-Promille-Grenze. Da in beiden Fällen die Beifahrerinnen nüchtern waren, übernahmen diese das Steuer. Bei einem 62jährigen Pkw-Fahrer aus Baden-Württemberg konnte ein Atemalkoholwert von 0,76 Promille festgestellt werden. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Mann muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500EUR und einem Fahrverbot rechnen. An vier Fahrzeugen konnten kleinere Mängel festgestellt werden.

