Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Völkersweiler - gerissenes Schaf

Bad Bergzabern (ots)

Vermutlich durch einen freilaufenden Hund wurde in der vergangenen Nacht ein Schaf auf einer Weide am Ortsrand von Völkersweiler in Richtung Waldrohrbach gerissen. Demnach sind deutliche Bissspuren erkennbar. Da nur ein Tier angefallen wurde, dürfte ein Wolf oder ähnliches Raubtier als Verursacher ausscheiden. Hinweise zum Hundehalter richten sie bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der 06343/93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de

