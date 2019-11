Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsgefährdung, "das ist kein Streich" Landau, Annweilerstr. 10, 09.11.2019, 11.00 Uhr

Landau (ots)

Zur o. g. Zeit meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei Landau und gibt an, dass in der Annweiler Straße, Höhe der Hausnummer 10, ein Gullydeckel auf dem Radweg herausgehoben sei. Durch den fehlenden Gullydeckel sei er selbst nicht gefährdet worden, da er die Gefahrenstelle rechtzeitig erkannt habe. Der Gullydeckel konnte in einem angrenzenden Gebüsch aufgebunden und wieder in den Schacht eingesetzt werden. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

