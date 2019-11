Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pleisweiler-Oberhofen - Geldbeutel entwendet

Bad Bergzabern (ots)

Zu einem Geldbeuteldiebstahl kam es in den frühen Abendstunden des 08.11.2019 im Aldi-Markt in Pleisweiler-Oberhofen. Demnach hat der Geschädigte seinen Geldbeutel beim Bezahlen an der Kasse kurz unbeaufsichtigt gelassen und der Täter diese Zeit genutzt. Die Polizei rät dringend, bei Einkäufen Wertsachen in verschlossenen Taschen mit sich zu führen oder zumindest eine besondere Obacht darauf zu haben.

