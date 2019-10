Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec aus Keller gestohlen; Südbrookmerland - Gegen Straßenlaterne gefahren; Aurich - Radfahrer zusammengestoßen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec aus Keller gestohlen

Ein anthrazitfarbenes Pedelec der Marke Gazelle ist am Wochenende in Aurich gestohlen worden. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Kellerraum an der Schulstraße und entwendeten das Rad zwischen Freitag, 21:30 Uhr, und Montag, 13 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Gegen Straßenlaterne gefahren

Eine Straßenlaterne ist am Wochenende in Südbrookmerland beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer kam offenbar in der Zeit zwischen Freitag, 25.10.2019, 13 Uhr, und Montag, 28.10.2019, 8 Uhr, von der Fahrbahn ab und stieß mit der Laterne zusammen. Anschließend flüchtete er. Durch den Aufprall brach der Laternenkopf am unteren Mast ab. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer zusammengestoßen

Zwei Radfahrer sind am Montag gegen 18:10 Uhr auf dem Radweg an der Straße Am Wilhelminenholz in Aurich zusammengestoßen. Ein bislang unbekannter Radfahrer war in Höhe des Waldes ohne Licht in Richtung Aurich unterwegs und fuhr in eine entgegenkommende 17 Jahre alte Radfahrerin aus Aurich hinein. Die 17-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

