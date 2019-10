Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht; Norden - Radfahrerin leicht verletzt; Hage - E-Scooter ohne Versicherung

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Ein schwarzer VW Golf wurde am Wochenende in Norden am Mühlenweg beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der VW Golf war zur Tatzeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 11:40 Uhr, am Straßenrand abgestellt. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der bislang unbekannte Verursacher den Wagen und fuhr weiter. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 55 Jahre alte Radfahrerin aus Norden ist am Montag bei einem Unfall in Norden leicht verletzt worden. Die 55-Jährige fuhr gegen 7 Uhr auf dem Radweg an der Norddeicher Straße in Richtung Stadtmitte. Ein 72-jähriger Hyundai-Fahrer kam ihr entgegen und wollte in die Gewerbestraße einbiegen. Dabei übersah der Autofahrer offenbar die Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Radfahrerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Hage - E-Scooter ohne Versicherung

Ein 16-Jähriger ist am Sonntag in Hage mit seinem E-Scooter von der Polizei angehalten worden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Darüber hinaus stand der 16-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Dem Heranwachsenden wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell