POL-AUR: Norden - Einbruch in Keller; Norden - Pedelec entwendet

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Keller

Zwischen Samstag und Sonntag sind Unbekannte in die Kellerräume eines Geschäftsgebäudes an der Straße Am Markt in Norden eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten zwei Kettensägen der Marke Stihl. Der Tatzeitraum ist Samstag, 16:30 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Pedelec entwendet

Ein hochwertiges Pedelec ist am Sonntag vor einer Gaststätte in Norden entwendet worden. Das silber-blaue Damenrad der Marke Sparta war zur Tatzeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr in einem Fahrradständer vor der Gaststätte an der Straße Am Markt abgestellt. Hinweise zum Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizei in Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

