Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Güllewagen auf Straße gekippt; Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Güllewagen auf Straße gekippt

Ein Güllewagen ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Leerer Landstraße in Aurich auf die Fahrbahn gekippt. Der 52 Jahre alte Fahrer des Traktors mit Güllewagen war gegen 9 Uhr in Richtung Aurich unterwegs und bog hinter der Einmündung Wiesener Weg nach links ab. In dem Moment überholte ein 41 Jahre alter VW-Fahrer im Überholverbot die Fahrzeugschlange, die sich hinter dem Traktor gebildet hatte. Der VW stieß mit dem Güllewagen zusammen, der daraufhin umkippte. Beide Beteiligten blieben nach bisherigem Erkenntnisstand unverletzt. Die Leerer Landstraße war für die Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt.

Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Ein Renault Kastenwagen ist am Freitag in Aurich mit einem Fahrrad zusammengestoßen. Der Fahrer des Kastenwagens, ein 32 Jahre alter Mann aus Aurich, fuhr gegen 7:15 Uhr im Lieferverkehr auf der Burgstraße. Er wollte nach links auf einen Haltestreifen fahren und übersah dabei offenbar einen herannahenden Radfahrer aus Aurich. Es kam zum Zusammenstoß. Der 13-jährige Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

