Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Sachbeschädigung an PKW in Bendorf-Stromberg

Bendorf-Stromberg (ots)

Am Freitagmorgen zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr kam es in der Oberhausenstraße in Bendorf-Stromberg zu einer Sachbeschädigung ein einem PKW Skoda. Der Geschädigte parkte hierbei sein Fahrzeug über einen Zeitraum von 3 Stunden in der Einfahrt seiner Wohnanschrift. Bei Rückkehr zu seinem PKW stellte er einen Lackkratzer fest, welcher sich über die gesamte Heckklappe und die hintere linke Fahrzeugecke zieht. Anlässlich des Schadensbildes sowie des Fahrzeugstandortes kann ein Verkehrsunfall als Ursache der Beschädigung ausgeschlossen werden. Es wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Kfz gegen bislang unbekannte(n) Täter gefertigt. Eventuelle Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bendorf unter 02622/9402-0 zu melden.

