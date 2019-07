Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Schlafender Fahrzeugführer an Ampel in Urbar angetroffen

Urbar (ots)

Durch einen Zeugen wurde die Polizei in Bendorf am frühen Samstagmorgen darüber informiert, dass jemand auf der B 42 einen grauen BMW mit laufendem Motor vor einer Ampel geparkt habe. Im Rahmen der Überprüfung vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten das Fahrzeug, wie beschrieben, angetroffen werden. Am Steuer befand sich dabei ein 43-jähriger aus Urbar, welcher tief zu schlafen schien und mit einem Fuß das Gaspedal gedrückt hielt. Nachdem er durch die eingesetzten Beamten geweckt werden konnte, wurde bei ihm deutlich wahrnehmbarer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Probanden wurde sichergestellt. Er hat nun mit mehreren Strafverfahren, u.a. wegen Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu rechnen.

