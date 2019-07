Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Koblenz, Horchheimer Höhe (ots)

Am 06.07.2019 befuhr eine Verkehrsteilnehmerin gegen 10:15 Uhr die B49 von Koblenz kommend in Fahrtrichtung Montabaur. Als sie sich in Höhe der Brücke vor der Abfahrt Horchheimer Höhe befand, fiel ein Stein auf ihr Fahrzeugdach. Hierdurch entstand Sachschaden. Zu diesem Zeitpunkt waren keinerlei weitere Fahrzeuge in der Nähe. Ob der Stein durch eine unbekannte Person von der Brücke gezielt auf die Fahrbahn geworfen wurde, kann derzeit nicht gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lahnstein. Tel: 02621-9130

Polizeiinspektion Lahnstein

