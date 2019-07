Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Lahnstein (ots)

In der Zeit vom 05.07.2019, 07:00 Uhr bis 06.07.2019, 17:00 Uhr ereignete sich im Steinkauterweg in Lahnstein ein Verkehrsunfall. Ein am Straßenrand ordnungsgemäß geparkter PKW wurde in dieser Zeit durch einen noch unbekannten PKW, vermutlich beim Vorbeifahren, beschädigt. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerkannt weiter. Da an dem beschädigten PKW gelbe Lackanhaftungen festgestellt wurden, dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um ein gelbes Fahrzeug handeln.

Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lahnstein. Tel: 02621-9130

Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de



