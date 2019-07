Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht PI Boppard - 05.-07.07.2019

Boppard (ots)

Wiebelsheim - Sachbeschädigung durch Feuer in einer Kapelle

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch bislang unbekannte Täter eine Marienkapelle in der Gemarkung Wiebelsheim durch Feuer beschädigt. Das kirchliche Gebäude befindet sich am Wegesrand zwischen dem Industriegebiet und der Ortslage Wiebelsheim. Nach bisherigen Ermittlungen wurde ein in der Kapelle stehender Blumenstock in Brand gesetzt. Hierdurch wurde die Decke und die Wand verrußt. Neben dem Blumenstock wurden einige Kerzen in und außerhalb des Gebäudes auf den Boden geworfen. An der Kapelle ist ein Sachschaden von mindestens 800 Euro entstanden. Die Polizeiinspektion Boppard bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Boppard - Bad Salzig - Jesuskreuz gefunden

Bereits am Donnerstagvormittag wurde durch Anwohner ein Jesuskreuz 90x50cm in einem Vorgarten in Bad Salzig aufgefunden. Eine bislang unbekannte männliche Person mittleren Alters mit einem blauen Rucksack wird verdächtig das Kreuz in dem Vorgarten abgelegt zu haben. Der Hintergrund der Tat und Herkunft des Kreuzes sind bislang völlig unbekannt. Auch hier bittet die Polizeiinspektion Boppard um Hinweise hinsichtlich des Eigentümers und der unbekannten Person.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard



Telefon: 067428090

piboppard@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell