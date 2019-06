Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Kontrollen an Treffpunkten Jugendlichen - Jugendschutzkontrollen

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Das Polizeipräsidium Mannheim führte im Rahmen der Partnerschaft "Sicher in Heidelberg" am Freitagabend, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 24 Uhr, Kontrollmaßnahmen an bekannten Treffpunkten Jugendlicher durch. Dabei wurden insbesondere der Philosophenweg, weitere Park- und Grünanlagen in Stadtteil Neuenheim sowie schwerpunktmäßig die Neckarwiese überwacht.

Obwohl die Örtlichkeiten aufgrund der sich verschlechternden Witterung nicht stark frequentiert waren, wurden insgesamt 160 Personen einer Kontrolle unterzogen und nachfolgende Ergebnisse erzielt:

- 4 Personen erwartet eine Anzeige wegen Drogenbesitzes - Gegen eine Person wird wegen Drogenhandels ermittelt - Eine Person gelangt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige

Eine Jugendliche musste aufgrund ihres Verhaltens in Gewahrsam genommen und ihren Eltern überstellt werden, einem Jugendlichen wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens ein Platzverweis für die Neckarwiese erteilt.

An den Maßnahmen waren auch Mitarbeiter der Stadt Heidelberg, im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft, beteiligt.

Die Maßnahmen werden fortgesetzt.

