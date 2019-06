Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Streit mit Messer zugestochen

Mannheim (ots)

In den Innenstadt-Quadraten zwischen T1 und S1 gerieten am Freitagmittag zwei Männern in Streit. Vor einer größeren Personengruppe eskalierte gegen 17.00 Uhr die Stänkerei zwischen den beiden Alkoholisierten. Ein 42-Jähriger fügte mit einem Klappmesser seinem 34-jährigen Kontrahenten eine Stichverletzung im Rückenbereich zu. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Stichverletzung des 34-Jährigen wurde durch einen Rettungsdienst behandelt. Zeugen, die nähere Angaben machen können, werden gebeten sich unter 0621/12580 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden. *mm

Polizeipräsidium Mannheim

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell