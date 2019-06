Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Trotz Verbot gewendet und mit Straßenbahn kollidiert - weitere Verletzte gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitagmorgen kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn, dabei wurden mehrere Personen verletzt. Ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 09:00 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts. Auf Höhe der kreuzenden Grenadierstraße wendete dieser seinen Sprinter trotz Verbot und kreuzte den dortigen Gleisbereich. Hierbei übersah er die ebenfalls stadteinwärts fahrende Straßenbahn. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw aus dem Gleisbereich abgewiesen und gegen eine Ampel gedrückt. Neben dem Sachschaden am Sprinter, der Straßenbahn, sowie der Ampelanlage wurden auch der Unfallverursacher und mindestens zwei Fahrgäste in der Bahn verletzt. Die Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme, sowie der anschließenden Bergung des nicht mehr fahrbereiten Sprinters musste der Straßenbahnverkehr in Richtung Innenstadt kurzzeitig ausgesetzt werden. Zudem wurde ein Fahrstreifen in selbe Richtung gesperrt. Weitere Fahrgäste, die bei dem Unfall verletzt wurden, werden gebeten, sich unter 0621 174-4045 an die Beamten der Verkehrsunfallaufnahme Mannheim zu wenden.

