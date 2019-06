Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Neckarstadt: Betrunkener Pkw Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen verursachte ein betrunkener Pkw Fahrer in der Dammstr. in Mannheim einen Verkehrsunfall. Gegen 05:25 Uhr befuhr ein 23 jähriger VW-Fahrer die Dammstr. Hier verlor er alkoholbedingt und aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Der VW Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde bei dem VW Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,10 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen. Er muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

