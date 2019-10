Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag,26.10./27.10.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Pkw Führer aus Südbrookmerland, die Ekelser Straße in Südbrookmerland aus Richtung Bundesstraße kommend. Es kam ihm ein Pkw entgegen, welcher immer weiter auf seine Fahrbahnseite geriet, so dass es schließlich zu einem Spiegelunfall kam. Der Verursacher fuhr allerdings weiter und fuhr auf einen nahegelegenen Parkplatz. Dort touchierte er beim Rangieren einen ab geparkten Pkw. Bei der Überprüfung des Verursachers durch die verständigten Polizeibeamten wurde festgestellt, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 52-jährigen Mann aus Südbrookmerland handelt, welcher erheblich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Demzufolge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Mofa-Fahrerin verletzt

Am Samstagabend gegen 18.35 Uhr, beabsichtigte ein 55-jähriger Pkw-Führer aus Aurich, den Hoheberger Weg zu überqueren, um vom Eckfehler Ring auf die Sandhorster Allee zu fahren. Dabei übersah er eine 58-jährige Mofa-Fahrerin aus Aurich, welche den Hoheberger Weg in Richtung Innenstadt Aurich befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Mofa-Fahrerin verletzt und mittels RTW in das Krankenhaus verbracht wurde.

Auffahrunfall

Am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr ist es auf der Leerer Landstraße in Aurich zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 23-jähriger Pkw -Führer aus Aurich befuhr die Leerer Landstraße in Aurich stadtauswärts. Er bemerkte zu spät, dass ein 40-jähriger Pkw-Führer aus Neuschoo vor ihm, nach links auf ein Tankstellengelände auffahren wollte. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge so stark beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt.

Kriminalitätsgeschehen

Kaugummiautomat wurde aufgebrochen

In dem Zeitraum von Freitag, den 25.10.2019 gegen 17.00 Uhr bis Samstag, den 26.10.2019 gegen 19.00 Uhr wurde ein Kaugummiautomat im Kniepweg in Südbrookmerland aufgebrochen. Ob es zur Erlangung von Diebesgut gekommen ist, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Körperverletzungen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1.50 Uhr, wurden die Polizeibeamten zu einer Diskothek in Aurich entsandt, da dort ein Mann randalieren soll. Vor Ort trafen die Beamten auf den 38-jährigen Verursacher aus Westerholt. Dieser soll sich ersten Angaben zu Folge in der Diskothek unangebracht verhalten haben, so dass ihm ein Hausverbot erteilt wurde. Da er uneinsichtig war, wurde er von dem Sicherheitspersonal nach draußen geleitet. Dabei schlug und trat er allerdings um sich, so dass ein Mitarbeiter leicht verletzt wurde und zur Behandlung in das Krankenhaus verbracht wurde. Der Verursacher stand unter Alkoholeinfluss, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille.

Gegen 2.50 Uhr wurde die Polizei zu einer Diskothek in Südbrookmerland gerufen. Dort ist es zu einer Körperverletzung gekommen, die Kontrahenten wurden vor Ort angetroffen. Demnach ist ein 23-jähriger Mann aus Südbrookmerland mit einem 20-jährigen, ebenfalls aus Südbrookmerland, aneinandergeraten. Der 20-jährige verhielt sich anscheinend dermaßen provozierend, dass der 23-jährige meinte, dass ein Angriff unmittelbar bevorstand. Er schlug dem 20-jährigen deswegen mit der Faust in das Gesicht, so dass dieser eine blutige Verletzung im Gesicht davontrug.

PK Norden

Kriminalitätsgeschehen

Auseinandersetzung zwischen Heranwachsenden

Am Freitag gegen 17:30 Uhr gerieten vier männliche Heranwachsende im Stadtgebiet Norden in Streit. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Bei der Überprüfung der Beteiligten wurden verbotene Gegenstände bzw. Waffen gefunden, die anschließend sichergestellt wurden. Gegen drei Beteiligte wurden Strafverfahren eingeleitet.

Zwei Polizeibeamte durch alkoholisierten Randalierer verletzt

Ein 22-jähriger sprang am Samstag gegen 03:10 Uhr in einer Siedlungsstraße in Norden vor einen Streifenwagen. Da dieser langsam fuhr, konnte der Fahrer des Wagens rechtzeitig anhalten und einen Zusammenstoß verhindern. Der Mann trat dann gegen das Fahrzeug. Darauf angesprochen reagierte die Person total aggressiv und ging auf die Beamten los. Beide erlitten leichte Verletzungen. Aufgrund der starken Alkoholisierung und des gezeigten Verhaltens war mit weiteren Straftraten des 22-jährigen zu rechnen. Er wurde vorsorglich in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Einen Wert von knapp 1 Promille stellen Polizeibeamte bei dem Fahrer eines Citroen in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:00 Uhr bei einem 42-jährigen PKW- Fahrer fest. Der Mann war anlässlich einer Verkehrskontrolle in der Gewerbestraße in Norden aufgefallen.

PK Wittmund

Verkehrsgeschehen

Esens - Verkehrsunfallflucht in Verbindung mit Trunkenheit

Am frühen Samstagabend ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in Esens gekommen. Ein 67-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad unterwegs und wurde vermutlich durch einen Pkw angefahren. Der Mann blieb dabei unverletzt. Die Beamten stellten fest, dass der Verunfallte offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,0 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell