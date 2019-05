Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wem gehört diese Spardose?

Bergisch Gladbach (ots)

Im Rahmen eines Ladendiebstahls ist in Bergisch Gladbach am 05.03. in der Hauptstrasse bei einer Durchsuchung eine Spardose sichergestellt worden.

Ein 63-jähriger Bergisch Gladbacher wurde aufgrund eines Ladendiebstahls angetroffen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten neben einem T-Shirt (mit Verkaufsetikett) und einem Shampoo (einer Musterflasche für den Frisörsalon) auch eine Spardose. Diese spezielle Dose mit Ton und Animation konnte bisher keinem Geschädigten zugewiesen werden. Daher sucht die Polizei jetzt auf diesem Weg mit Bild nach der Person, der die Spardose gehört.

Die Dose kann auf der Wache in Bergisch Gladbach abgeholt werden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (bs)

