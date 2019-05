Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Unbekannter Fahrer verletzte Schüler (11)

Wermelskirchen (ots)

Gestern Mittag (16.05.2019), gegen 13.20 Uhr befuhr ein Unbekannter mit einem blauen Ford Fiesta älteren Baujahres die Telegrafenstraße vom Brückenweg kommend. Er näherte sich dem Fußgängerüberweg vor Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr. Hier übersah er einen 11-Jährigen, der die Telegrafenstraße in Richtung Brückenweg überquerte. Der Schüler wurde am Bein verletzt. Der unbekannte Fahrer hielt kurz an, entfernte sich dann aber durch den Kreisverkehr und fuhr über die Thomas-Mann-Straße davon. Der Fahrer wird als älterer Mann (60-80 Jahre) beschrieben. Im Fahrzeug befand sich außerdem eine etwa gleichaltrige Frau mit Brille und kurzen Haaren. Die Türen des Ford Fiesta wiesen bereits sichtbare Roststellen auf; das Fahrzeug ist im Rheinisch-Bergischen Kreis zugelassen (GL-). Sachdienliche Hinweise nimmt die Kreispolizei unter 02202 205-0 entgegen. (pr)

