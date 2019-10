Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Pedelec gestohlen; Greetsiel - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben ein schwarzes Pedelec der Marke Hercules am Ölmühlenweg in Norden gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr. Hinweise auf den Verbleib des Damenrads nimmt die Polizei in Norden entgegen unter Telefon 04931 9210 Verkehrsgeschehen

Greetsiel - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht ist es am Freitag, 18.10,2019, zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr am Schonergang in Greetsiel gekommen. Ein blauer Nissan Pixo wurde am vorderen Stoßfänger beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Pewsum entgegen unter Telefon 04923 364.

