POL-AUR: Aurich - Pedelec entwendet; Aurich - Lastenräder aus Brandruine gestohlen; Aurich - Bei Unfall leicht verletzt; Aurich - Radfahrerin leicht verletzt

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec entwendet

Ein schwarzes Pedelec der Marke Kettler ist am Montag in Aurich gestohlen worden. Unbekannte entwendeten das Elektrofahrrad, das vor einem Hauseingang in der Straße An der Johanniskirche abgestellt war, zwischen 15 Uhr und 16 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Lastenräder aus Brandruine gestohlen

Aus der Brandruine einer Tischlerei am Hoheberger Weg in Aurich sind Fahrräder gestohlen worden. Unbekannte entwendeten die alten Kundendienstfahrräder bzw. Lastenräder mit Werbeschild. Auch Fräsköpfe und Kleinstmetall wurden aus der Brandruine gestohlen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib der Lastenräder, nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Unfall auf der Leerer Ladstraße ist es am Mittwoch in Aurich gekommen. Ein 50 Jahre alter BMW-Fahrer aus Südbrookmerland war gegen 13:50 Uhr in Richtung Ostertor unterwegs und wollte nach links in den Lüchtenburger Weg abbiegen. Er übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden VW Passat. Es kam zum Zusammenstoß. Der 63 Jahre alte VW-Fahrer und seine 64 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Aurich - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall leicht verletzt worden. Gegen 18 Uhr fuhr eine 55 Jahre alte Autofahrerin aus Aurich mit einem VW Up auf dem Heerenkamp und wollte dort auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Dabei übersah sie offenbar die 16-jährige Radfahrerin, die auf dem Fahrradweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.

