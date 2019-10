Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Tag des Einbruchschutzes: Polizei lädt ein - Präventionsstelle in Aurich am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet

Aurich/Wittmund (ots)

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt die Einbruchsgefahr. Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund lädt am Sonntag von 10 bis 17 Uhr zum "Tag des Einbruchschutzes" in die Präventionsstelle der Polizeiinspektion, Fischteichweg 1-5, in Aurich ein. Die Experten des Präventionsteams informieren und beraten vor Ort kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Denn durch richtiges Verhalten und gut gewählte Sicherungstechnik kann verhindert werden, dass Fremde ins eigene Zuhause eindringen.

Interessierte können sich am "Tag des Einbruchschutzes" in der Präventionsstelle in Aurich polizeilich beraten lassen, Infomaterial erhalten und Fragen stellen. Zudem geben die Beamten zum Schutz vor Einbrechern wertvolle Tipps, die einfach und kostenlos umsetzbar sind.

Eine Anmeldung ist für den "Tag des Einbruchschutzes" nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Die Präventionsstelle befindet sich direkt neben dem Dienstgebäude der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, Fischteichweg 1-5, in Aurich.

Weitere Veranstaltungen:

Auch in Wittmund, Norden und Wiesmoor informiert das Präventionsteam der Polizei Aurich/Wittmund in den kommenden Wochen zum Thema Einbruchschutz. Die Beamten sind mit ihren Informationsständen - am Dienstag, 29. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Hagebaumarkt Wittmund, - am Dienstag, 5. November, von 15 bis 18 Uhr im Norder Tor in Norden sowie - am Dienstag, 12. November, von 15 bis 18 Uhr im Kaufhaus Behrens in Wiesmoor.

Interessierte können sich zu den genannten Zeiten kostenlos und unverbindlich an den Informationsständen beraten lassen.

