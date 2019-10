POL-AUR: Friedeburg - Motorradfahrer schwer verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Friedeburg - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg schwer verletzt worden. Der 20-Jährige aus Südbrookmerland war gegen 16:20 Uhr mit dem Motorrad auf der Friedeburger Straße in Richtung Sande unterwegs. Hinter der Einmündung Strudder Weg überholte er ein anderes Fahrzeug. Beim Einscheren fuhr er nach bisherigem Erkenntnisstand gegen eine dortige Verkehrsinsel und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Der Motorradfahrer aus Südbrookmerland wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

