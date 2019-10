POL-AUR: POL-WHV: Weitere Treffer zur Bekämpfung der Wohnungseinbrüche - Diebesgutausstellung und die Nutzung der Internetplattform waren sehr hilfreich - Polizei sucht weitere Eigentümer (FOTO)!

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wilhelmshaven/Aurich/Wittmund (ots)

POL-WHV: Weitere Treffer zur Bekämpfung der Wohnungseinbrüche - Diebesgutausstellung und die Nutzung der Internetplattform waren sehr hilfreich - Polizei sucht weitere Eigentümer (FOTO)!

Wie die Polizei bereits mitteilte, konnten u.a. im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen gegen einen 35-jährigen Wilhelmshavener wegen des Verdachts der Begehung von Wohnungseinbruchdiebstählen im Bereich Wilhelmshaven und im Bereich des Landkreises Frieslands weit über 300 Gegenstände beschlagnahmt werden.

Ganz besonders stach den Ermittlern ins Auge, dass der Täter seinen Umkreis zur Ausübung der Taten auch nach Großefehn und Wiesmoor erweiterte. Im Zuge der sehr guten Zusammenarbeit der Polizeidienststellen aus Wiesmoor, Wittmund und Wilhelmshaven konnten Geschädigte aus Großefehn und Wiesmoor erfreulicherweise ihr entwendetes Eigentum wiedererkennen. So erkannte u.a. ein älteres Ehepaar aus Wiesmoor ihr silbernes, sehr individuelles Teeservice wieder.

Im Zuge einer Veröffentlichung der dazugehörigen Bilder im Internet und einer aufwendigen Ausstellung der Gegenstände konnten zwischenzeitlich 16 Geschädigte ihr entwendetes Eigentum wiedererkennen.

Die Ermittlungen konnten im Rahmen der weiteren Ermittlungen nochmals mehrere Schmuckstücke sicherstellen und erneut einigen Straftaten zuordnen.

So konnten anhand dessen bereits weitere Wohnungseinbruchdiebstähle aufgeklärt werden, die sich im 1. Quartal dieses Jahres in der Stadt Schortens und in der Gemeinde Sande ereignet hatten.

Die Bilder zu den aktuell sichergestellten Schmuckstücken sind neben den bereits vorhandenen Bildern nunmehr auch über das Internet unter folgenden Link abrufbar:

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/fahndung/sachen/sichergestellte_g egenstaende/sichergestellte-gegenstaende---eigentuemer-gesucht-114129 .html

Da davon auszugehen ist, dass es sich bei den bislang nicht zugeordneten und den weiteren, sichergestellten Gegenständen nach aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls um Diebesgut handelt, bittet die Polizei erneut die Bevölkerung um Mithilfe (FOTO).

Sachdienliche Informationen zu den Gegenständen, vor allem von Personen, die ihr entwendetes Eigentum wiedererkennen konnten, nimmt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter der Rufnummer 04421/942-427 bzw. 04421/942-0 entgegen.

In Absprache ist in zutreffenden Einzelfällen auch eine persönliche Inaugenscheinnahme der beschlagnahmten Gegenstände möglich.

