POL-AUR: Dornum - Einbruch in Surfschule; Norden - Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs; Norden - Reklameschild beschädigt und geflüchtet

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Einbruch in Surfschule

Unbekannte sind in eine Surf- und Kiteschule in Dornumersiel eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 13.10.2019, 19 Uhr, und Donnerstag, 17.10.2019, 13 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gelände an der Hafenstraße. Sie entwendeten Surfbretter und Steuereinheiten zum Kitesurfen. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Personen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dornum zu melden unter Telefon 04933 2218.

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Ein 26 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwoch in Norden von der Polizei angehalten worden. Der Norder war gegen 3:45 Uhr auf dem Neuen Weg unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Reklameschild beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat zwischen Samstag und Montag ein Reklameschild an einer Hauswand beschädigt. Vermutlich war es ein Lkw, der das Schild am Musikhaus an der Osterstraße touchierte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

