POL-ME: Serie mutwilliger Sachbeschädigungen an geparkten PKW - Mettmann - 1904159

In der Zeit vom Mittwochnachmittag des 24.04., 15.00 Uhr, bis zum Donnerstagnachmittag des 25.04.2019, 14.50 Uhr, kam es am Düsselring in Mettmann zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Auf einem Parkplatz in Höhe der Häuser Nummer 101 bis 105 wurden nach bisherigen Erkenntnissen mindestens neun geparkte PKW verschiedener Halter und Fahrzeughersteller mutwillig beschädigt. Ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter zerkratzten, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, an insgesamt acht Fahrzeugen die Motorhauben, an einem PKW wurde der Heckbereich zerkratzt. Der entstandene Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf mindestens 4.500,- Euro.

Bisher liegen der Mettmanner Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib oder Motiv des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

