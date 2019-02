Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Mayen für den Zeitraum 08.02.2019 - 10.02.2019

Mayen (ots)

Sankt Johann, Vulkanstraße - Diebstahl von Mercedes Emblemen In der Zeit von September 2018 bis zum 08.02.2019, 07.00 h wurde insgesamt 4 Mal das auf der Motorhaube angebrachte Markenemblem eines geparkten PKW Mercedes Benz entwendet. Der geparkte PKW stand zu den jeweils tatrelevanten Zeiten auf dem Parkplatz am Friedhof in Sankt Johann. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mayen unter Tel. 02651-8010 entgegen.

Ettringen, Neue Schulstraße - Versperren eines Zufahrtstores mit einer Kette In der Zeit vom 08.02.2019, 19.30 h bis zum 09.02.2019, 08.30 h wurde das Zufahrtstor zu einem Wohnanwesen von Unbekannten mit einer Kette und einem Vorhängeschloss abgesperrt. Durch dieses Vorgehen, welches bereits schon einmal in ähnlicher Weise erfolgte, sollten die Anwohner vermutlich am ungehinderten verlassen ihres Anwesens gehindert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mayen unter Tel. 02651-8010 entgegen.

Thür, Bundesstraße - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Am 09.02.2019, zwischen 10.00 h und 11.00 h, wurde an einem an der Bundesstraße gelegenen Wohnanwesen eine Begrenzungsmauer (sogenannter Gabionenzaun) von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 200,-EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mayen unter Tel. 02651-8010 entgegen.

Rüber, Dorfplatz - Beschädigung am Backhaus der Dorfgemeinde Vermutlich in den Abendstunden des 09.02.2019 wurden Teile einer Holzverkleidung des Backhauses von unbekannten Tätern abgerissen und somit beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200,-EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mayen unter Tel. 02651-8010 entgegen.

