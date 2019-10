Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Zigarettenautomat beschädigt; Greetsiel - Einbruch in Eiscafé

Großheide - Zigarettenautomat beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag einen Zigarettenautomaten in Großheide beschädigt. Die Täter versuchten nach ersten Erkenntnissen gegen 2 Uhr, den Automaten an der Dorfstraße zu sprengen. Es blieb beim Versuch, der Automat wurde jedoch erheblich beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Großheide entgegen unter Telefon 04936 343.

Greetsiel - Einbruch in Eiscafé

In ein Eiscafé in Greetsiel ist in der Nacht zu Montag eingebrochen worden. Unbekannte stiegen zwischen Sonntag, 20:15 Uhr, und Montag, 7 Uhr in das Gebäude an der Sielstraße ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Tresor mit Bargeld. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

