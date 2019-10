Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Bürogebäude; Südbrookmerland - Autofahrer leicht verletzt

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Bürogebäude an der Oldersumer Straße, in Höhe Grüner Weg, in Aurich eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem der Büroräume und durchsuchten sämtliche Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrer leicht verletzt

Ein 19-jähriger VW-Fahrer aus Südbrookmerland ist am Montag auf der Neuen Straße in Südbrookmerland mit einem Mercedes-Fahrer zusammengestoßen. Der Mercedes-Fahrer beabsichtigte nach links abzubiegen, als der nachfolgende Fahrer des VW Polo zum Überholen ansetzte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt.

