Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Bensersiel - Lack zerkratzt; Nachtrag zum Großbrand in Westerholt vom 21.10.2019 Eversmeer - Radfahrerin leicht verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Bensersiel - Lack zerkratzt

Ein schwarzer BMW 318Ci ist am Sonntag in Bensersiel beschädigt worden. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten Unbekannte die gesamte linke Fahrzeugseite. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt zwischen 8 Uhr und 23 Uhr auf einem dem Parkplatz eines Restaurants an der Straße Taddigshörn in Bensersiel abgestellt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Esens entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Nachtrag zum Großbrand in Westerholt vom 21.10.2019

Nach dem Großbrand eines Supermarktes in Westerholt am Montag dauerten die Löscharbeiten am Einsatzort bis nach Mitternacht an. Der Markt an der Dornumer Straße und ein angrenzendes Geschäft brannten vollständig nieder. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im siebenstelligen Bereich. Der Brand war am Montag um kurz nach 13 Uhr in einem Lager des Supermarktes entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Verkehrsgeschehen

Eversmeer - Radfahrerin leicht verletzt

Eine Radfahrerin aus Eversmeer ist am Montag auf dem Königsweg in Eversmeer von einem Auto erfasst worden. Die 18-Jährige überquerte gegen 6:45 Uhr den Königsweg und achtete dabei offenbar nicht auf den Verkehr. Die 26 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo aus Südbrookmerland, die auf dem Königsweg in Richtung Südcoldinne unterwegs war, versuchte auszuweichen, touchierte jedoch das Hinterrad der Radfahrerin. Die 18-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell