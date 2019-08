Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 1. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Verkehrsunfall, zwei Personen leicht verletzt

Mittwoch, 31.07.2019, gegen 10:20 Uhr

Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der Neuen Straße in Schöppenstedt, vor der dortigen Ampelanlage, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Demnach sei eine 55-jährige Autofahrerin im Begriff gewesen anzufahren, da die Ampelanlage von Rotlicht auf Grünlicht umgeschaltet habe. Ein ihr nachfolgender 62-jähriger Motorradfahrer sei ebenfalls langsam herangefahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit sei dann ein 91-jähriger Autofahrer nahezu ungebremst auf das vor ihm fahrende Motorrad des 62-jährigen aufgefahren. Durch den Anstoß sei der Motorradfahrer auf die Motorhaube des auffahrenden PKW geschleudert und das Krad auf das Auto der 55-jährigen Fahrerin geschleudert worden. Bei dem Unfall wurden die 55-jährige Autofahrerin sowie der 62-jährige Motorradfahrer leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.000,-- Euro, wobei zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

